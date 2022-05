Avellino | escluso dal reddito di cittadinanza devasta la sede del Caf

(Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMontoro (Av) – Scopre che non gli è stato rinnovato l’assegno deldie mette a soqquadro ladel Caf dove era andato a chiedere spiegazioni. E’ accaduto a Montoro, in provincia di, dove un uomo di trent’annidal beneficio ha dato in escandescenza distruggendo mobili e suppellettili, poi scagliati contro le dipendenti del centro di assistenza fiscale. Inutili i tentativi di ricondurlo a ragione, anzi le sollecitazioni a calmarsi hanno prodotto nuovi scatti d’ira: l’uomo ha cominciato a dare testate al vetro della reception fino a mandarlo in frantumi provocandosi anche ferite al volto. Nel frattempo le dipendenti sono riuscite a chiedere aiuto ai carabinieri che sono giunti sul posto dopo che l’uomo, poi identificato e denunciato, ...

Cronache Campania

