Audio Var Spezia-Lazio, bravi Rocchi e Aia: ma sia l’inizio di un percorso di trasparenza (Di martedì 24 maggio 2022) “Caz**, fermati” in Spezia-Lazio, e poi le analisi schiette degli episodi di Sacchi con Medel in Juventus-Bologna, del litigio tra arbitro e Var in Venezia-Bologna e dell’errore in Torino-Inter sul rigore di Belotti. La tanto promessa trasparenza del nuovo corso dell’Aia comincia a dare i propri frutti e la conferenza stampa di fine stagione con il designatore Rocchi e il presidente Trentalange può soltanto far ben sperare in vista di un percorso futuro. Una conferenza in cui, oltre alla stampa, sono invitati anche i moviolisti, da Bergonzi a Marelli, un segnale di grande considerazione nei confronti di chi si occupa del mondo arbitrale. Stavolta possiamo dirlo: brava Aia, bravi Rocchi e Trentalange. Perché seppur soltanto a fine campionato e non subito dopo le ... Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) “Caz**, fermati” in, e poi le analisi schiette degli episodi di Sacchi con Medel in Juventus-Bologna, del litigio tra arbitro e Var in Venezia-Bologna e dell’errore in Torino-Inter sul rigore di Belotti. La tanto promessadel nuovo corso dell’Aia comincia a dare i propri frutti e la conferenza stampa di fine stagione con il designatoree il presidente Trentalange può soltanto far ben sperare in vista di unfuturo. Una conferenza in cui, oltre alla stampa, sono invitati anche i moviolisti, da Bergonzi a Marelli, un segnale di grande considerazione nei confronti di chi si occupa del mondo arbitrale. Stavolta possiamo dirlo: brava Aia,e Trentalange. Perché seppur soltanto a fine campionato e non subito dopo le ...

Advertising

sportface2016 : L'audio del Var sul gol di #Acerbi in fuorigioco è pubblico: 'C****, Luca (Pairetto) fermati'. #Rocchi: 'Ci fa mal… - capuanogio : Rivisto video e audio del gol di #Acerbi in #SpeziaLazio: in pratica il #Var stava rilevando il fuorigioco e… - il_tommi12 : RT @sportface2016: L'audio del Var sul gol di #Acerbi in fuorigioco è pubblico: 'C****, Luca (Pairetto) fermati'. #Rocchi: 'Ci fa male, di… - GiordanoGiusti : RT @sportface2016: L'audio del Var sul gol di #Acerbi in fuorigioco è pubblico: 'C****, Luca (Pairetto) fermati'. #Rocchi: 'Ci fa male, di… - lollosksk : RT @sportface2016: L'audio del Var sul gol di #Acerbi in fuorigioco è pubblico: 'C****, Luca (Pairetto) fermati'. #Rocchi: 'Ci fa male, di… -