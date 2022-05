Vaccino Covid per i bambini, l’annuncio di Pfizer e Biontech: “Efficace all’80,3% con tre dosi negli under 5” (Di lunedì 23 maggio 2022) A fine aprile era stata la società Moderna a chiedere l’autorizzazione per il Vaccino anti Covid per la fascia più giovane della popolazione (6 mesi – 5 anni). Adesso anche Pfizer si avvicina a questo passo con l’annuncio sulla fase 2 e 3 del composto. Con tre dosi di Vaccino di Pfizer-Biontech c’è un’efficacia dell’80,3% rilevata in un periodo in cui la variante Omicron di Sars CoV 2 era già predominante. È uno dei dati “positivi” della sperimentazione condivisi oggi dalle due aziende Usa e tedesca. Dati che, si legge in una nota, “hanno mostrato che tre dosi del Vaccino” permettono di ottenere “una forte risposta immunitaria, un’elevata efficacia” con “un profilo di sicurezza favorevole in questa fascia di età”. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) A fine aprile era stata la società Moderna a chiedere l’autorizzazione per ilantiper la fascia più giovane della popolazione (6 mesi – 5 anni). Adesso anchesi avvicina a questo passo consulla fase 2 e 3 del composto. Con tredidic’è un’efficacia dell’80,3% rilevata in un periodo in cui la variante Omicron di Sars CoV 2 era già predominante. È uno dei dati “positivi” della sperimentazione condivisi oggi dalle due aziende Usa e tedesca. Dati che, si legge in una nota, “hanno mostrato che tredel” permettono di ottenere “una forte risposta immunitaria, un’elevata efficacia” con “un profilo di sicurezza favorevole in questa fascia di età”. Il ...

