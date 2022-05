“Un momento difficile”. Lorella Cuccarini, finito Amici può parlare. Di Maria De Filippi (Di lunedì 23 maggio 2022) Lorella Cuccarini e il rapporto d’Amicizia con Maria De Filippi. Due edizioni all’attivo nel ruolo di professoressa del talent show Amici e un indubbio apprezzamento da parte del pubblico italiano. Lorella Cuccarini è stata una vera e propria ‘spalla’ per molti giovani talenti. E dopo la finale che ha visto la vittoria di Luigi Strangis, i dovuti ringraziamenti arrivano per un’amica molto speciale. Lorella Cuccarini e Maria De Filippi, tra le due un forte legame di Amicizia. La prof di Amici ha ritenuto importante sottolineare il suo affetto e la sua stima nei riguardi della padrona di casa attraverso un post convidiso su Instagram. Una foto che ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 maggio 2022)e il rapporto d’zia conDe. Due edizioni all’attivo nel ruolo di professoressa del talent showe un indubbio apprezzamento da parte del pubblico italiano.è stata una vera e propria ‘spalla’ per molti giovani talenti. E dopo la finale che ha visto la vittoria di Luigi Strangis, i dovuti ringraziamenti arrivano per un’amica molto speciale.De, tra le due un forte legame dizia. La prof diha ritenuto importante sottolineare il suo affetto e la sua stima nei riguardi della padrona di casa attraverso un post convidiso su Instagram. Una foto che ...

Advertising

LCuccarini : Questa non è solo la foto. È la storia di una amicizia arrivata per caso, in un momento per me difficile e delicato… - Vasco_pisa : RT @AngeloWielmi: @Ste_Mazzu Più reporter freelancer indicano che Kiev è il mercato nero delle armi pesanti più frequentato in questi giorn… - JohnDoeUnicum : @SarahConnor2022 Anch'io di aver incrociato una persona come te che trasmette vibrazioni simili, in questo momento… - ginnya2015 : @sbetz10 Per lui è un momento difficile ?????? - francovid22 : RT @Dire1899: Il mio amico @BolideVeloce è rimasto coinvolto in un incidente con un trattore rossonero, targato 19. Dimostrategli il vostro… -