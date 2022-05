Tutto sul grande progetto di Fedez e J-Ax per Milano (Di lunedì 23 maggio 2022) Hanno fatto pace e annunciano un grande progetto insieme per la città di Milano, ma non c’è (per ora) una canzone all’orizzonte. Il progetto che unisce nuovamente J-Ax e Fedez ha uno scopo nobile e ne sapremo di più dopo la conferenza stampa di oggi a Palazzo Reale a Milano, come comunicato da Fedez sui social questa mattina. La presentazione del progetto è attesa alle ore 12.00. “Lavoro con la mia squadra a questo progetto con anima e corpo da mesi. Non vedo l’ora”, le parole di Fedez tra le storie su Instagram. Poi si lascia riprendere mentre, in sella ad una Vespa con la moglie Chiara Ferragni è in partenza, forse proprio per raggiungere la location della conferenza stampa prevista in tarda mattinata alla ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Hanno fatto pace e annunciano uninsieme per la città di, ma non c’è (per ora) una canzone all’orizzonte. Ilche unisce nuovamente J-Ax eha uno scopo nobile e ne sapremo di più dopo la conferenza stampa di oggi a Palazzo Reale a, come comunicato dasui social questa mattina. La presentazione delè attesa alle ore 12.00. “Lavoro con la mia squadra a questocon anima e corpo da mesi. Non vedo l’ora”, le parole ditra le storie su Instagram. Poi si lascia riprendere mentre, in sella ad una Vespa con la moglie Chiara Ferragni è in partenza, forse proprio per raggiungere la location della conferenza stampa prevista in tarda mattinata alla ...

