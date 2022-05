“Serve un lockdown per i suini”: la Capua vuole rinchiudere anche i maiali (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag — Questa faccenda delle restrizioni — è alla luce del sole — è sfuggita di mano a parecchi degli esperti da salotto di pandemie e virus che — nostro malgrado — ci hanno intrattenuto per due anni su tutti i media: e ora, con la peste suina e il vaiolo delle scimmie che fanno capolino in Europa, da Burioni a Bassetti, da Crisanti alla Capua eccoli spuntare fuori dai propri rifugi come le lumache al primo accenno di pioggia. Ognuno ansioso di dire la propria, per non perdere la rilevanza scemata drammaticamente con la scomparsa della situazione emergenziale legata al Covid. La Capua e il lockdown per suini Prendete Ilaria Capua, per esempio: così nostalgica dei lockdown che non potendoli più auspicare per gli esseri umani, li preconizza per i maiali come ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag — Questa faccenda delle restrizioni — è alla luce del sole — è sfuggita di mano a parecchi degli esperti da salotto di pandemie e virus che — nostro malgrado — ci hanno intrattenuto per due anni su tutti i media: e ora, con la peste suina e il vaiolo delle scimmie che fanno capolino in Europa, da Burioni a Bassetti, da Crisanti allaeccoli spuntare fuori dai propri rifugi come le lumache al primo accenno di pioggia. Ognuno ansioso di dire la propria, per non perdere la rilevanza scemata drammaticamente con la scomparsa della situazione emergenziale legata al Covid. Lae ilperPrendete Ilaria, per esempio: così nostalgica deiche non potendoli più auspicare per gli esseri umani, li preconizza per icome ...

Advertising

IlPrimatoN : Non potendo più rinchiudere gli esseri umani... - bitbutcoin : @RewAnd09 Se così azzerano i tassi e fanno ripartire il quantitative easing, accetto tutti i virus che vogliono… - tammaro_lig : @agenziedistampa @CristinaDragani @ArturoB23022138 stiamo parlando di mascherine in luoghi chiusi e affollati mica… - AndreaRufini57 : @Agenzia_Ansa 7,6 casi per Paese, una tragedia serve subito il lockdown ?????????????? - 91kr7 : @Io30820652 @Patrizi83078394 @ProfMBassetti Non serve chiudersi in casa (anche perché sono il primo contro lockdown… -

Covid, ospedali in affanno: 91% a corto di personale, 70% di letti ... circa l'indebolimento del nostro sistema immunitario generato da lockdown e uso di mascherine, che ... e per averla serve una riorganizzazione del SSN, a partire dall'ospedale del futuro, individuando ... Perché Covid e vaiolo delle scimmie sono diversi ...di casi in tutta Europa sta usando un linguaggio che rischia di creare più allarme di quanto serve ... Con il vaiolo delle scimmie non ci sarà nessun lockdown e probabilmente nessuna campagna di ... Il Primato Nazionale ... circa l'indebolimento del nostro sistema immunitario generato dae uso di mascherine, che ... e per averlauna riorganizzazione del SSN, a partire dall'ospedale del futuro, individuando ......di casi in tutta Europa sta usando un linguaggio che rischia di creare più allarme di quanto... Con il vaiolo delle scimmie non ci sarà nessune probabilmente nessuna campagna di ... “Serve un lockdown per i suini”: la Capua vuole rinchiudere anche i maiali