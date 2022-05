Scudetto Milan, Salvini: “Sono contento per Calhanoglu e Donnarumma” (Di lunedì 23 maggio 2022) “Son contento non tanto per me, ma per Magda e tutti gli interisti“, ha scherzato con la candidata sindaco di Senago, Magda Beretta Matteo Salvini sulla vittoria del campionato da parte del Milan. Il segretario della Lega si toglie qualche sassolino dalla scarpa da tifoso: “Son contento per Calhanoglu e Donnarumma. Son contento soprattutto – ha poi aggiunto – per mio figlio che ha 19 anni e non aveva mai vinto neanche la coppa del Nonno e ha avuto una gioia. Scherzi a parte dividiamoci col sorriso sul campo di calcio ma uniamoci per tenere per mano questo straordinario Comune e questo straordinario Paese”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) “Sonnon tanto per me, ma per Magda e tutti gli interisti“, ha scherzato con la candidata sindaco di Senago, Magda Beretta Matteosulla vittoria del campionato da parte del. Il segretario della Lega si toglie qualche sassolino dalla scarpa da tifoso: “Sonper. Sonsoprattutto – ha poi aggiunto – per mio figlio che ha 19 anni e non aveva mai vinto neanche la coppa del Nonno e ha avuto una gioia. Scherzi a parte dividiamoci col sorriso sul campo di calcio ma uniamoci per tenere per mano questo straordinario Comune e questo straordinario Paese”. SportFace.

