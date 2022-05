Psg, Al Khelaifi: “Tebas? La Liga non è più quella di una volta” (Di lunedì 23 maggio 2022) “Tebas? Ho rispetto per tutti i club e per tutti i campionati, ma la Liga non è più quella di tre o quattro anni fa. Non sono affari miei ciò che fa Tebas, noi abbiamo il miglior giocatore del mondo“. Il presidente del Psg, Nasser Al Khelaifi, ha risposto così alle accuse del presidente della Liga Javier Tebas sulla “scorrettezza” finanziaria del rinnovo di Kylian Mbappé. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) “? Ho rispetto per tutti i club e per tutti i campionati, ma lanon è piùdi tre o quattro anni fa. Non sono affari miei ciò che fa, noi abbiamo il miglior giocatore del mondo“. Il presidente del Psg, Nasser Al, ha risposto così alle accuse del presidente dellaJaviersulla “scorrettezza” finanziaria del rinnovo di Kylian Mbappé. SportFace.

