Lady D, non era Camilla la donna più temuta: chi è l’altra? Vi sorprenderà (Di lunedì 23 maggio 2022) Lady D non temeva solo Camilla durante il matrimonio con Carlo, c’era anche un’altra donna tra loro: i suoi figli le erano affezionati. A 25 anni dalla sua morte la storia di Lady D non manca di appassionare ancora coloro che l’ammiravano e ancora oggi la ricordano con grande affetto. La sua triste vicenda è stata protagonista di libri, film e documentari ma molti non conoscono un retroscena poco approfondito del suo matrimonio con Carlo. La Principessa del Galles è stata sposata con l’erede al trono inglese dal 1981 al 1996 e, com’è noto, la loro unione è sempre stata tutt’altra che serena. Nella loro vita, in particolare, è sempre stata fin troppo presente Camilla Parker Bowls che oggi è la seconda moglie di Carlo e duchessa. Ad oggi è noto, però, che il matrimonio tra Carlo e ... Leggi su chenews (Di lunedì 23 maggio 2022)D non temeva solodurante il matrimonio con Carlo, c’era anche un’altratra loro: i suoi figli le erano affezionati. A 25 anni dalla sua morte la storia diD non manca di appassionare ancora coloro che l’ammiravano e ancora oggi la ricordano con grande affetto. La sua triste vicenda è stata protagonista di libri, film e documentari ma molti non conoscono un retroscena poco approfondito del suo matrimonio con Carlo. La Principessa del Galles è stata sposata con l’erede al trono inglese dal 1981 al 1996 e, com’è noto, la loro unione è sempre stata tutt’altra che serena. Nella loro vita, in particolare, è sempre stata fin troppo presenteParker Bowls che oggi è la seconda moglie di Carlo e duchessa. Ad oggi è noto, però, che il matrimonio tra Carlo e ...

Advertising

GiovaQuez : Di Cesare: 'I sondaggi ci dicono che gli italiani non condividono la narrazione di Applebaum e si pone quindi un gr… - p3terswift : @fvlkmore non è quello di lady gaga - lady_hawketwt : RT @imperfectpsyco: -ti chiedi mai come sarebbe stato? -prima sì, ogni tanto... Ora no, chè i sogni a volte fanno male, meglio aggrapparsi… - lady_hawketwt : “L’amore non sta nell’altro, ma dentro noi stessi. Siamo noi che lo risvegliamo. Ma, perché questo accada, abbiamo… - OpinionistaPP : @pnkmvn 3- Lady Camden: inizialmente non era una delle mie preferite ma dopo le recenti eliminazioni spero vinca, n… -