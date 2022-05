Indianapolis 500 2022 | qualifiche | Dixon | una pole da record

(Di lunedì 23 maggio 2022) La500 edizioneentra nel vivo con la due giorni di. Nonostante qualche piccolo disturbo della pioggia, le sessioni procedono abbastanza regolarmente, e soprattutto, all’insegna della velocità. Scottè ilman della 106esima edizione segnando il nuovodi velocità media, 234.046 mph: non è ilassoluto, in quanto è più lento del primato che Arie Luyendyk firmò nel 1996. Ma l’olandese lo ottenne in una sessione non ufficiale, e non in qualifica. Quindi il, a fine statistico, se lo porta a casa, che questa domenica partirà davanti a tutti nel “Greatest Spectacle in Racing”.500: cosa succede nelle ...

Advertising

SkySportF1 : 500 miglia di Indianapolis, qualifiche: Scott Dixon, pole e record. I risultati #SkyMotori #IndyCar - gualberto2021 : RT @Gazzetta_it: 500 Miglia Indianapolis, qualifiche: Scott Dixon firma la pole position da record - Gazzetta_it : 500 Miglia Indianapolis, qualifiche: Scott Dixon firma la pole position da record - deegibons : 500 miglia di Indianapolis, qualifiche: Scott Dixon, pole e record. I risultati | Sky Sport - PaoloBMb70 : RT @SkySportF1: 500 miglia di Indianapolis, qualifiche: Scott Dixon, pole e record. I risultati #SkyMotori #IndyCar -

In un weekend ricco di motori, in programma c'è pure laMiglia di, tornerà di scena anche la MotoGP con l'atteso GP Italia, ospitato dal circuito del Mugello.Straordinario Scott Dixon nella domenica che ha assegnato la pole position per la 106esima edizione dellaMiglia di. Il pilota neozelandese di Chip Ganassi Racing è stato il più veloce di sempre sulla media di quattro giri: 234,046 miglia orarie . I primi tre alla IndyAlla Fast 6, l'...Un turno di qualifica da record per Scott Dixon, che conquista la pole position per la 500 Miglia di Indianapolis edizione 106, al via domenica 29 maggio 2022. Il neozelandese, sei volte “re” del ...Marco Cortesi Scott Dixon torna a regnare. Dopo un inizio anno non tra i più positivi, con due quinti posti come migliori risultati, il neozelandese si è portato a casa una gran pole per la ...