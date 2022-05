Francesca Barra e Claudio Santamaria, perché non mostrano la figlia? Svelato il mistero (Di lunedì 23 maggio 2022) Francesca Barra e Claudio Santamaria hanno deciso di non mostrare la figlia sui social. Una scelta ben precisa e condivisa per via di alcuni episodi passati. Ecco che cosa ha confessato la giornalista. Sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo italiano. Un amore che hanno condiviso sui social, rendendo partecipi i loro fan della loro relazione. I loro follower però si sono accorti fin da subito che i due hanno preferito non far vedere in volto la nuova arrivata. Una decisione che ha spiegato la giornalista tramite il suo account. Francesca Barra e Claudio Santamaria sono due volti molto amati dal pubblico televisivo che li ha conosciuti prima per le rispettive professioni e poi per la bellissima ... Leggi su chenews (Di lunedì 23 maggio 2022)hanno deciso di non mostrare lasui social. Una scelta ben precisa e condivisa per via di alcuni episodi passati. Ecco che cosa ha confessato la giornalista. Sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo italiano. Un amore che hanno condiviso sui social, rendendo partecipi i loro fan della loro relazione. I loro follower però si sono accorti fin da subito che i due hanno preferito non far vedere in volto la nuova arrivata. Una decisione che ha spiegato la giornalista tramite il suo account.sono due volti molto amati dal pubblico televisivo che li ha conosciuti prima per le rispettive professioni e poi per la bellissima ...

