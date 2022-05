Federico Sanguineti e Gatto Web

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ferace ed immediata l’intesa tra il filologo e i ragazzi dei licei salernitani, riuniti al teatro delle arti per la presentazione del volume “Temi svolti di Storia letteraria – ad uso di docenti e di discenti” in libreria per le edizioni Tempesta. Sabato la consegna del premio Città di Angri al dantista per gli studi e le intuizioni sul sommo poeta Di Olga Chieffi Innescare l’immediato gioco delle associazioni, della creatività, della variazione è il sigillo del Maestro. Tale si è rivelato ieri mattina, sul palcoscenico del Teatro delle Arti,, il quale si è presentato con il suo famoso cilindro, ad una platea di studenti liceali intervenuti insieme ai loro docenti, per illustrare loro la sua ultima opera “Temi svolti di Storia letteraria – ad uso di docenti e di discenti” in libreria per le edizioni Tempesta, le prime cinquanta ...