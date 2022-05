DR 4.0 - I dettagli e i prezzi di tutte le versioni (Di lunedì 23 maggio 2022) Negli ultimi anni, la gamma della DR Automobiles si è progressivamente ampliata e ora comprende cinque differenti modelli, tutti a ruote alte. Alla base c'è la DR 3, che si posiziona un gradino sotto alla DR 4.0, una Suv da quattro metri e 32 centimetri a cavallo tra i segmenti B e C. Proposta in versione aspirata o Turbo, sempre con motore 1.5 benzina o bifuel a Gpl, la 4.0 è in vendita con prezzi a partire da 18.900 euro. La gamma è piuttosto semplice: una versione e due tipologie di cambio, automatico doppia frizione Dct a sei rapporti o manuale a cinque marce. Benzina o Gpl. Come detto, le dimensioni sono a metà strada tra quelle di una Suv compatta e quelle di una media: la lunghezza è di 4.318 mm, la larghezza di 1.830 e l'altezza di 1.670, mentre il passo è di 2.630 mm (con 1.550 mm di carreggiate). L'abitacolo è a cinque posti, mentre il bagagliaio offre una ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 23 maggio 2022) Negli ultimi anni, la gamma della DR Automobiles si è progressivamente ampliata e ora comprende cinque differenti modelli, tutti a ruote alte. Alla base c'è la DR 3, che si posiziona un gradino sotto alla DR 4.0, una Suv da quattro metri e 32 centimetri a cavallo tra i segmenti B e C. Proposta in versione aspirata o Turbo, sempre con motore 1.5 benzina o bifuel a Gpl, la 4.0 è in vendita cona partire da 18.900 euro. La gamma è piuttosto semplice: una versione e due tipologie di cambio, automatico doppia frizione Dct a sei rapporti o manuale a cinque marce. Benzina o Gpl. Come detto, le dimensioni sono a metà strada tra quelle di una Suv compatta e quelle di una media: la lunghezza è di 4.318 mm, la larghezza di 1.830 e l'altezza di 1.670, mentre il passo è di 2.630 mm (con 1.550 mm di carreggiate). L'abitacolo è a cinque posti, mentre il bagagliaio offre una ...

