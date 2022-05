Curry meglio di Doncic | Golden State va sul 3 - 0 e rivede il paradiso Finals

Advertising

Gazzetta_NBA : Curry meglio di Doncic: Golden State va sul 3-0 e rivede il Paradiso #Nbaplayoffs - VincenzoBellom9 : Hanno compiti e responsabilità totalmente diversi, ma Curry finora nella serie ha giocato meglio di Doncic. - rockapasso : @Aokaze87 @larispostae42 Se ci metti una punta di cucchiaino di curry secondo me sono anche meglio - marcosenza : RT @parallelecinico: Poole è diventato il terzo Splash Brother, ha rilanciato Wiggins, ha tirato fuori il meglio da Looney e Otto Porter Jr… - Ste_Gualdoni : RT @parallelecinico: Poole è diventato il terzo Splash Brother, ha rilanciato Wiggins, ha tirato fuori il meglio da Looney e Otto Porter Jr… -

'Il lavoro non è finito - ricorda- , ma è bello sapere che martedì abbiamo una chance di tornare alle Finals'. È Wiggins l'ingrediente che non ti aspetti: è tornato l'All Star che è stato ...Sul parquet del Chase Center di San Francisco, i padroni di casa sono riusciti ad avere la... Sono stati 32, invece, i punti del mai domo e inarrestabile, fautore di 32 punti e 5 assist, ...Sotto, nel corso della partita, di 19 punti, i Golden State Warriors rimontano sul parquet di casa del Chase Center e vincono per 126-117 contro i Dallas Mavericks in gara-2 delle finali di Western Co ...I padroni di casa dominano contro i Mavs. Coach Kerr: "Steph stato fantastico". Luka fatica, in attacco e in difesa ...