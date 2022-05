"Ci sono troppi fr**i": poi si avventa contro un ragazzo con un cacciavite (Di lunedì 23 maggio 2022) Un sabato sera trascorso in compagnia di amici, tra chiacchiere e risate. Poi il rientro verso casa e l'aggressione di uno sconosciuto armato di cacciavite. Questa è la storia di Fiore, che ha avuto la forza di denunciare alla polizia e... Leggi su today (Di lunedì 23 maggio 2022) Un sabato sera trascorso in compagnia di amici, tra chiacchiere e risate. Poi il rientro verso casa e l'aggressione di uno sconosciuto armato di. Questa è la storia di Fiore, che ha avuto la forza di denunciare alla polizia e...

Advertising

Filippo49537585 : @kodak91552516 @Nicco40003686 Se tu fossi veramente intelligente come dici, capiresti che ciò che importa è il cont… - remiromi1 : RT @FilBarbera: Sta leggenda che in Italia ci sono troppi dipendenti pubblici è dura a morire. Tutti i dati (anche se aggiungiamo le partec… - incostitutiona1 : RT @FilBarbera: Sta leggenda che in Italia ci sono troppi dipendenti pubblici è dura a morire. Tutti i dati (anche se aggiungiamo le partec… - libellula58 : RT @FilBarbera: Sta leggenda che in Italia ci sono troppi dipendenti pubblici è dura a morire. Tutti i dati (anche se aggiungiamo le partec… - danalloydthomas : RT @grigiocemento: Ma alle Canarie ci sono così tante scimmie o troppi bulicci? #vaiolodellescimmie -