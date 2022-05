Catanzaro: Letta, 'con Fiorita per dire basta a trasversalismi e compromessi' (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "No ai trasversalismi e ai compromessi che sono stati troppo spesso tipici dell'amministrazione di questa città. Saremo tutti con Fiorita su questa linearità e su questo impegno". Così Enrico Letta all'incontro con il candidato sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita. Leggi su iltempo (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "No aie aiche sono stati troppo spesso tipici dell'amministrazione di questa città. Saremo tutti consu questa linearità e su questo impegno". Così Enricoall'incontro con il candidato sindaco di, Nicola

Advertising

S1Tv : Alecci a margine incontro con Enrico Letta a Catanzaro - TV7Benevento : Catanzaro: Letta, 'con Fiorita per dire basta a trasversalismi e compromessi' - - sissiisissi2 : Oggi Letta a Catanzaro e domani tocca alla Meloni - lametino : Comunali a Catanzaro, segretario Pd Letta: ”Pieno sostegno a Fiorita, non condivido Donato” - - Angelo_Risorto : @EnricoLetta A Catanzaro... Ehm, #letta, #Capaci sta in #Sicilia... ????? -