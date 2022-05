Verde da brividi: “Con il Napoli in corsa per lo Scudetto non avrei giocato” (Di domenica 22 maggio 2022) Il fischio d’inizio di Spezia-Napoli è in programma per le ore 12:30. La sfida dello Stadio Picco sarà l’occasione per l’ultima passerella in maglia azzurra di Ghoulam ed Insigne; ma rappresenterà anche, per lo Spezia, la possibilità di festeggiare con i propri tifosi la salvezza raggiunta con una settima d’anticipo. Daniele Verde, attaccante dello Spezia e napoletano DOC, ha rilasciato per questa occasione un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Verde ha parlato del suo feeling con la città ligure ed anche del Napoli, suo grande amore. Di seguito le parole di Daniele Verde. Spezia salvo e ultima partita contro il Napoli. Cosa avrebbe potuto chiedere di più? “Niente. Io l’avevo detto: con noi salvi e il Napoli in corsa per lo ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 22 maggio 2022) Il fischio d’inizio di Spezia-è in programma per le ore 12:30. La sfida dello Stadio Picco sarà l’occasione per l’ultima passerella in maglia azzurra di Ghoulam ed Insigne; ma rappresenterà anche, per lo Spezia, la possibilità di festeggiare con i propri tifosi la salvezza raggiunta con una settima d’anticipo. Daniele, attaccante dello Spezia e napoletano DOC, ha rilasciato per questa occasione un’intervista alla Gazzetta dello Sport.ha parlato del suo feeling con la città ligure ed anche del, suo grande amore. Di seguito le parole di Daniele. Spezia salvo e ultima partita contro il. Cosa avrebbe potuto chiedere di più? “Niente. Io l’avevo detto: con noi salvi e ilinper lo ...

