Traffico Roma del 22-05-2022 ore 10:30 (Di domenica 22 maggio 2022) Luceverde Roma amici ascoltatori Buongiorno Bentrovati al microfono Sonia cerquetani in leggero aumento il Traffico lungo la carreggiata interna del raccordo anulare rallentamenti tra la Tuscolana via Ardeatina file ma per lavori sulla Pontina tra Castel di Decima e Spinaceto nelle due direzioni in pieno svolgimento rincorriamo la pace con Emergency Memorial Gino Strada per consentire il regolare svolgimento della manifestazione chiusa la complanare di via Cristoforo Colombo tra via del Circuito e via Alessandro geraldini in direzione di Ostia deviazioni per le linee bus 06040 per un evento socio culturale chiusa al transito fino alle 22 di questa sera via dei Castani tra via dei Glicini e Piazza San Felice da Cantalice Per quanto riguarda il trasporto pubblico per i lavori di interconnessione tra m b e m c nella stazione Colosseo anche oggi bus al ...

