Salernitana ko con l'Udinese, ma è salva: il Cagliari è in B! (Di domenica 22 maggio 2022) Il Venezia trascina in B il Cagliari: la Salernitana è salva! L'ultimo verdetto del campionato regala un finale thrilling, con i sardi che non vanno oltre lo 0 - 0 in casa dei lagunari e i granata ...

OfficialUSS1919 : Finisce qui. La #Salernitana perde in casa con l'#Udinese ma in virtù del contemporaneo pareggio tra #Cagliari e… - capuanogio : La #Salernitana si salva con 31 punti. Qualcuno mi sa indicare una quota salvezza più bassa nell’era dei tre punti… - OptaPaolo : 78 - La Salernitana è la terza squadra capace di salvarsi con almeno 78 gol subiti in un singolo campionato; le alt… - Emanuel15818702 : RT @OfficialUSS1919: Finisce qui. La #Salernitana perde in casa con l'#Udinese ma in virtù del contemporaneo pareggio tra #Cagliari e #Vene… - Vittoriog82 : RT @marcokaf: Felice per la Salernitana. E per la Campania. Ma serie A imbarazzante. Basti pensare che ci si salva con 31 punti, record. E… -