Massimo Giletti sotto accusa | “Non posso tollerare!” La sua ex lo spu**ana pubblicamente

Il conduttore Massimo Giletti finisce nella bufera dopo le sue dichiarazioni pubbliche: la sua ex gli scaglia addosso pesanti accuse. Massimo Giletti (fonte youtube)Talvolta anche i conoscitori più incalliti del mezzo televisivo incorrono in incidenti diplomatici in piena regola. È quanto successo nelle ultime ore al rodato anchorman di La7 Massimo Giletti. Dopo aver visto aumentare il suo prestigio, grazie anche ai servizi sul conflitto in corso trasmessi direttamente da Odessa, il conduttore di "Non è l'arena" è finito nel mirino di una celebre ex. Si tratta dell'europarlamentare del PD Alessandra Moretti, un tempo sentimentalmente legata a lui. Le confessioni del conduttore a "Il Corriere della Sera" hanno scatenato una vera e propria bufera mediatica, e la politica non ha gradito i ...

