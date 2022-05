Kylian Mbappè | il calcio progressista dello sceicco Psg | come ci prendono per il mulo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 22 maggio 2022) Nella giornata di ieri sono successe tante cose, alcune nel mondo del pallone: il Bologna, per dire, ha piegato il Genoa in una delle partite meno attizzanti della storia. Un po' più a ovest, a Parigi, andava in scena la tragicommedia più intrigante dell'ultimo lustro (si fa per dire): il giuocatore di palloneMbappé che aveva promesso e ripromesso a Florentino Perez «verrò a tirar pedate nel Real Madrid», alla fine, ha fatto marcia indietro. Resta al Psg e le motivazioni che l'hanno convinto sono profonde, importanti, eticamente inattaccabili: gli danno più grano. LoAl-Khelaifi, già sperperatore di denari (sai quanto gli importa, ne ha a strafottere) lo ha attizzato con una proposta che i media faticano a quantificare: secondo qualcuno trattasi di 120 milioni alla firma + 50 di ingaggio annuale, altri addirittura parlano di 300 ...