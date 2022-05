Intervento chirurgico all’addome per Napolitano, prognosi riservata (Di domenica 22 maggio 2022) Il presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, è stato sottoposto a un Intervento chirurgico all'addome dall'equipe di Giuseppe Maria Ettorre presso il Dipartimento interaziendale dell'azienda San Camillo-Forlanini ed Inmi Spallanzani. L'Intervento condotto con tecnica mininvasiva è riuscito. Attualmente il paziente è ricoverato presso la terapia intensiva del nosocomio. Il presidente è sveglio con quadro clinico stazionario. La prognosi resta riservata. "L'Intervento, condotto con tecnica mininvasiva, è riuscito - si legge nel comunicato - Attualmente il paziente è ricoverato presso la terapia intensiva dell'Inmi Spallanzani. Il presidente è sveglio con quadro clinico stazionario. La prognosi resta riservata". Il ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 22 maggio 2022) Il presidente emerito della Repubblica, Giorgio, è stato sottoposto a unall'addome dall'equipe di Giuseppe Maria Ettorre presso il Dipartimento interaziendale dell'azienda San Camillo-Forlanini ed Inmi Spallanzani. L'condotto con tecnica mininvasiva è riuscito. Attualmente il paziente è ricoverato presso la terapia intensiva del nosocomio. Il presidente è sveglio con quadro clinico stazionario. Laresta. "L', condotto con tecnica mininvasiva, è riuscito - si legge nel comunicato - Attualmente il paziente è ricoverato presso la terapia intensiva dell'Inmi Spallanzani. Il presidente è sveglio con quadro clinico stazionario. Laresta". Il ...

