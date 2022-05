Advertising

MaxRonchi4 : I DUE PENSIONATI CHE SI SONO SUICIDATI IN PROVINCIA DI FORLÌ FACEVANO PARTE DI UNA SETTA CHE... - RobertoRenga : RT @Open_gol: Accanto ai corpi è stata trovata una lettera che rivelerebbe l'adesione alla setta Ramtha I due avevano 67 e 65 anni https:/… - Open_gol : Accanto ai corpi è stata trovata una lettera che rivelerebbe l'adesione alla setta Ramtha I due avevano 67 e 65 an… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: I coniugi pensionati si sarebbero entrambi suicidati. Spunta l'ombra di una setta: sarebbe stata trovata una lettera che… - Sara_CDA78 : @mgrosa77 Hai capito i due pensionati ???? -

In questo contesto, hanno rinvenuto in camera da letto i corpi senza vita di, identificati come Paolo Neri , 67 anni, e Stefania Platania , 65 anni. In primo momento, era stata ...Una tragedia: attorno alle 20 di sabato a Spinello, frazione di Santa Sofia in provincia di Forlì - Cesena, sono stati trovati senza vitaPaolo Neri e Stefania Platania, rispettivamente di 67 e 65 anni, nella camera da letto della loro abitazione. I carabinieri del posto, insieme ai colleghi del nucleo operativo e ...Un singolare caso di omicidio-suicidio scuote la comunità di Spinello, in provincia di Forlì. Sullo sfondo l'appartenenza alla setta Ramtha.Coppia trovata morta a Forlì: spunta l’ipotesi del doppio suicidio. Pare, poi, che le vittime facessero parte di una setta e che aspettassero l'apocalisse.