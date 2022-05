(Di domenica 22 maggio 2022) La prima stagione dell’-bis si conclude con 70e un quarto posto in classifica che garantisce una nuova partecipazione in...

orahounbelnick : @mklk78 sì, ma Pirlo era un esordiente, ha fatto mille volte meglio di Allegri in confronto, io qualche bella partita la ricordo. - Spazio_J : Allegri, il confronto con Pirlo è impietoso: tutti i numeri! - - drpassarelli : @Paolo_Bargiggia @andagn @juventusfc Sono tifoso del Napoli e premetto che Allegri poco mi piace, però questo confr… - bod_il : @15ghost6 @Alex_Cruijff14 Sicuro ne capisci tu di calcio che vuoi fare il confronto Cruijff allegri ahahah - breathe1973 : @_Dengis @Paolo_Bargiggia @andagn @juventusfc Se fai il confronto lo si fa con tutto, Sarri fu chiamato pensando ch… -

Calciomercato.com

Hanno forse paura di unpubblico ad armi pari Così sembra. Un altro punto riguardava la ... c'è poco da stare. Delusione politica, per di più: se questi sono i candidati a Sindaco ...Finora un totale di 248 minuti - senza considerare le panchine e le tante settimane di lavoro alla Continassa con- che supera di gran lunga l'impiego che si fece (per esempio) ... Allegri, il confronto con la Juve di Pirlo è impietoso: 8 punti in meno e mancano 20 gol. E spunta il tweet di Baronio Cercheremo di fare risultato, fare brutte figure non va bene. Le parole di Allegri nel pregara di Fiorentina-Juventus. Redazione VN. Nel prepartita di Fiorentina-Juventus, ai microfoni di Sky SportMas ...Però giocare qui è bello, troviamo un ambiente caldo, la Fiorentina può ancora andare in Europa. Cercheremo di fare risultato, fare brutte figure non va bene'. 'Intanto sul bilancio della stagione il ...