Advertising

WeCinema : Week end al cinema: da Cannes 'Esterno notte' di Marco Bellocchio, 'Gagarin, proteggi ciò che ami' dalle banlieue p… - cristiana72 : @gretaenadia Esatto io ero all'anteprima ..e inizierò domani con tutta la calma e la tranquillità dell' week end.. - FirenzePost : Week end 21-22 maggio a Firenze e in Toscana: spettacoli, eventi, mostre, maratone - bertolire : RT @_AMazziotti: I sindacati scioperano “contro la guerra” e “per il ritiro degli eserciti” da #Ucraina . #Putin trema, #Zelenski si rivolg… -

Money.it

Ci siamo, sta per iniziare unpienamente estivo e potenzialmente anomalo anche nel pieno dell'estate per diverse località! L'anticiclone sub - tropicale sorvolerà tutta Italia ed in particolare il nord dove causerà un ...Ukraine's government is studying a peace plan forged by Italy that aims toRussia's 12 -- long invasion of the country, the Kiev Independent cited foreign minister Oleh Nikolenko as saying on Friday. The Italian blueprint submitted to United Nations chief Antonio ... Meteo: week end rovente, poi cambia tutto. Ferrara, 3B Meteo: «Ecco cosa accadrà la prossima settimana» Questo evento meteo, peraltro iniziato a oltre una settimana fa, e si sta protraendo a lungo. È una situazione cui ormai ci siamo abituati, quello di avere lunghe ondate di caldo oltre che intense. We ...Il candidato del centrosinistra invita gli astigiani a conoscere il suo programma di città diversa in una due giorni di appuntamenti.