Verissimo | parla il padre di Michele Merlo | “Poteva salvarsi Questa cosa mi ha devastato la vita”

(Di sabato 21 maggio 2022) Silvia Toffanin, nella puntata diin onda sabato 21 maggio, ha ospitato Domenicodi, cantante scomparso lo scorso giugno, a causa di una leucemia fulminante. Domenico ha ribadito la morte del figlio, che in passato aveva partecipato ad Amici,essere eta. Secondo quanto stabilito dalla Procura di Bologna, “se entro il 27 giugnofosse stato sottoposto a esami del sangue, sarebbero emersi i segnali di una emopatia acuta che avrebbe comportato il ricovero e l’inizio di una terapia adeguata. Fosse andata così, concludono gli esperti, le probabilità di sopravvivenza sarebbero state tra il 79% e l’87%”. Un fatto che Domeniconon può sopportare: “Non mi aspetto nulla dalla giustizia e non condanno l’errore ...

Questo pomeriggio a "Verissimo" papà Domenico ricorderà, a quasi un anno dalla sua morte, Mike Bird, alias Michele Merlo. In esclusiva, Domenico Merlo padre di Mike Bird, il cantante che ha debuttato ad Amici.