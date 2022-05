Nodo DAZN sul maxi-schermo per Sassuolo-Milan (Di sabato 21 maggio 2022) Tiene banco a Milano il tema del maxi-schermo per la sfida tra Sassuolo e Milan, decisiva per l’assegnazione del titolo in Serie A. In questi giorni ne ha parlato il sindaco Giuseppe Sala, aprendo alla possibilità, seguito dal presidente della Regione, Attilio Fontana che ha messo a disposizione piazza Città di Lombardia, «qualora la società L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 21 maggio 2022) Tiene banco ao il tema delper la sfida tra, decisiva per l’assegnazione del titolo in Serie A. In questi giorni ne ha parlato il sindaco Giuseppe Sala, aprendo alla possibilità, seguito dal presidente della Regione, Attilio Fontana che ha messo a disposizione piazza Città di Lombardia, «qualora la società L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Nodo #DAZN sul maxi-schermo per Sassuolo-Milan - sportli26181512 : #Media #Notizie Nodo DAZN sul maxi-schermo per Sassuolo-Milan: Tiene banco a Milano il tema del maxi-schermo per la… -