Maltrattano alunna disabile | arrestate prof e e assistente

(Di sabato 21 maggio 2022) Un'insegnante di sostegno e un'sono finite agli arresti domiciliari su ordine del gip del Tribunale di Macerata per il reato di maltrattamenti pluriaggravato, in danno di un'...

Un'insegnante di sostegno e un'assistente sono finite agli arresti domiciliari su ordine del gip del Tribunale di Macerata per il reato di maltrattamenti pluriaggravato, in danno di un'alunna minorenne autistica, al termine di indagini condotte dai carabinieri di Macerata e Tolentino. Indagini, coordinate dalla pm di Macerata Rita Barbieri, partite a marzo dalla segnalazione di un'altra docente e dalla dirigenza di un Istituto Superiore.