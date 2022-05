Lazio, Luis Alberto out per l’ultima giornata. Ma non è la prima volta… (Di sabato 21 maggio 2022) Luis Alberto è volato in Spagna: il giocatore ha lamentato un fastidio all’adduttore. Campionato finito, ma ci sono dei precedenti Luis Alberto non ci sarà contro il Verona. Mentre i tifosi della Lazio si preparano ad una vera e propria festa per salutare tanti giocatori e ringraziare la squadra, il Mago è tornato in Spagna. Come riporta il Corriere dello Sport, avrebbe lamentato un fastidio all’adduttore e lasciato così l’Italia: una mossa non affatto gradita tra le mura di Formello. Non è infatti la prima volta che il numero 10 salti l’ultima di campionato: l’anno scorso era squalificato per il Sassuolo; mal di schiena nel 2018-2019 (out con il Torino ed Europa League già centrata grazie alla Coppa Italia); out per lesione contro l’Inter nel 2017-2018; nemmeno ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022)è volato in Spagna: il giocatore ha lamentato un fastidio all’adduttore. Campionato finito, ma ci sono dei precedentinon ci sarà contro il Verona. Mentre i tifosi dellasi preparano ad una vera e propria festa per salutare tanti giocatori e ringraziare la squadra, il Mago è tornato in Spagna. Come riporta il Corriere dello Sport, avrebbe lamentato un fastidio all’adduttore e lasciato così l’Italia: una mossa non affatto gradita tra le mura di Formello. Non è infatti lavolta che il numero 10 saltidi campionato: l’anno scorso era squalificato per il Sassuolo; mal di schiena nel 2018-2019 (out con il Torino ed Europa League già centrata grazie alla Coppa Italia); out per lesione contro l’Inter nel 2017-2018; nemmeno ...

