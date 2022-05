Giorgio Napolitano operato allo Spallanzani, il chirurgo: «Intervento all’addome. Sta bene compatibilmente con la sua età» (Di sabato 21 maggio 2022) È stato operato all’addome l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, 97 anni il prossimo 29 giugno, primo nella storia della Repubblica italiana a essere eletto per due mandati consecutivi, è stato sottoposto venerdì 20 maggio a un delicato Intervento chirurgico presso l’Istituto Spallanzani di Roma. Le sue condizioni post-operatorie non destano preoccupazione. L’Intervento non è correlato a nessuna patologia di tipo virale. Il direttore generale dello Spallanzani, Francesco Vaia, ha dichiarato che l’Intervento è «perfettamente riuscito». In una nota, l’ospedale ha reso noto che l’Intervento è stato condotto con tecnica mininvasiva dall’equipe del professore Giuseppe Maria Ettorre e che ... Leggi su open.online (Di sabato 21 maggio 2022) È statol’ex presidente della Repubblica, 97 anni il prossimo 29 giugno, primo nella storia della Repubblica italiana a essere eletto per due mandati consecutivi, è stato sottoposto venerdì 20 maggio a un delicatochirurgico presso l’Istitutodi Roma. Le sue condizioni post-rie non destano preoccupazione. L’non è correlato a nessuna patologia di tipo virale. Il direttore generale dello, Francesco Vaia, ha dichiarato che l’è «perfettamente riuscito». In una nota, l’ospedale ha reso noto che l’è stato condotto con tecnica mininvasiva dall’equipe del professore Giuseppe Maria Ettorre e che ...

