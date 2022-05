Germania | tornado a Paderborn | le operazioni di soccorso e messa in sicurezza

(Di sabato 21 maggio 2022) I soccorritori lavorano per le strade di, una citta' dellaoccidentale colpita da un "". Piu' di 30 persone sono rimaste ferite, inoltre nella citta' nello stato della ...

Advertising

ignaziocorrao : Immagini impressionanti da #Paderborn, in #Germania dopo il passaggio di un tornado... Cambiamenti climatici, dove?… - svirgola2 : RT @Kurosh_74: Condivido il post di Federico Pavan: ' Ieri una supercella è stata la responsabile di almeno 3 #tornado nella #Germania ce… - Kurosh_74 : Condivido il post di Federico Pavan: ' Ieri una supercella è stata la responsabile di almeno 3 #tornado nella #Germania centrale. - Blood4Opera : RT @il_Mitte: Un bilancio gravissimo. #Germania #tornado - il_Mitte : Un bilancio gravissimo. #Germania #tornado -

I soccorritori lavorano per le strade di Paderborn, una citta' dellaoccidentale colpita da un "". Piu' di 30 persone sono rimaste ferite, inoltre nella citta' nello stato della Renania settentrionale - Vestfalia sono stati causati danni ingenti e ...Piu' di 30 persone sono rimaste ferite, di cui 10 gravemente, dopo che unsi e' abbattuto sulla citta' di Paderborn, nellaoccidentale. Ilche ha colpito la zona ha anche causato danni significativi nella citta' dello stato della Renania settentrionale - Vestfalia, a seguito di temperature anormalmente ...I soccorritori lavorano per le strade di Paderborn, una citta' della Germania occidentale colpita da un 'tornado'. Piu' di 30 persone sono ...(LaPresse) Si contano i danni in Germania, dopo il forte tornado che ha colpito Paderborn, nella Germania occidentale, ferendo almeno 30 persone.