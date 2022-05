Per Salvini il problema del governo non sono le concessioni balneari, ma il ddl Zan (Di venerdì 20 maggio 2022) Prima l’informativa del premier Mario Draghi alle Camere, poi il consiglio dei ministri convocato a sorpresa per dare un ultimatum ai partiti – Lega e Forza Italia in testa – sulla legge sulla concorrenza, e in particolare sul nodo delle concessioni balneari che agita il centrodestra. O si trova un accordo o il governo metterà la fiducia sul testo, perché altrimenti si rischiano di perdere i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha spiegato il presidente del Consiglio in una riunione lampo. Il leader della Lega Matteo Salvini, che ieri dai banchi del Senato ha attaccato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un’intervista al Giornale esclude un’uscita del Carroccio dalla maggioranza di governo. «La Lega sin dall’inizio ha scelto di entrare in questo governo con una ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 20 maggio 2022) Prima l’informativa del premier Mario Draghi alle Camere, poi il consiglio dei ministri convocato a sorpresa per dare un ultimatum ai partiti – Lega e Forza Italia in testa – sulla legge sulla concorrenza, e in particolare sul nodo delleche agita il centrodestra. O si trova un accordo o ilmetterà la fiducia sul testo, perché altrimenti si rischiano di perdere i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha spiegato il presidente del Consiglio in una riunione lampo. Il leader della Lega Matteo, che ieri dai banchi del Senato ha attaccato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un’intervista al Giornale esclude un’uscita del Carroccio dalla maggioranza di. «La Lega sin dall’inizio ha scelto di entrare in questocon una ...

