Ormai Draghi si crede lo zar. Sulla guerra in Ucraina decide tutto lui. Niente voto in Parlamento. Avanti tutta con le armi a Kiev (Di venerdì 20 maggio 2022) Il senso dell'informativa tenuta dal premier in Parlamento sta tutto nell'ultimo passaggio del suo intervento. Con cui assesta uno schiaffo alle forze di maggioranza, M5S in prima battuta, che continuano a chiedere un mandato politico al premier su un eventuale nuovo invio di armi a Kiev. Mario Draghi non arretra di un millimetro: nella versione di Palazzo Chigi fa fede la risoluzione approvata dalle Camere nel marzo scorso che ha dato l'ok all'esecutivo per il sostegno militare all'Ucraina. Sull'invio delle armi all'Ucraina il premier Draghi decide lui da solo Quella risoluzione approvata a larghissima maggioranza – argomenta l'ex banchiere – ha impegnato il Governo a sostenere dal punto di vista umanitario, ...

