Milan | RedBird a un passo dall' acquisto Il patrimonio del fondo

Advertising

AntoVitiello : #RedBird molto vicino all'acquisto del #Milan. (anticipazione @sole24ore) #Elliott potrebbe rimanere con una quota… - calciomercatoit : ???@carlopaolofesta alla CMIT TV: 'L'offerta di #RedBird ha preso piede, è stato firmato un preliminare e vediamo se… - PietroMazzara : Cessione #Milan: #Investcorp si ritira dalla corsa al club rossonero. Fase di stallo che non si è sbloccata.… - DaveGinnole : RT @elliott_il: Un nuovo fondo come RedBird che si gioca il reputazione con Milan, che sta diventando specializzato nel mondo del calcio, c… - NestolaEdoardo : E se fosse David Neres l'ala destra della prossima stagione? 25 anni, di piede sinistro, costo alla portata vista l… -

...si torna a parlare di cambio di proprietà con una notizia clamorosa: secondo diverse fonti tra le quali il sito finanziario Bloomberg e il Financial Times, infatti. il fondo americano...Commenta per primo Il fondonasce negli Stati Uniti nel 2014 e gestisce 4,5 miliardi di dollari di asset: il fondo americano ha superato Investcorp nella trattativa per l'acquisto del, ma conoscete bene cosa fa e ...il fondo americano RedBird Capital sarebbe ad un passo dall’acquisto del club rossonero. RedBirds, che fa capo al CEO Gerry Cardinale. Il Fondo Elliott – che detiene la maggioranza pressoché totale de ...Il fondo Elliott dovrebbe rimanere comunque in quota nella società anche se, per il momento, non ha rilasciato alcun commento. Si tratta di una società d'investimento americana fondata nel 2014 da Ger ...