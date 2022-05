Entry list Atp s-Hertogenbosch 2022: i partecipanti e gli italiani presenti (Di venerdì 20 maggio 2022) L’Entry list dell’Atp 250 di s-Hertogenbosch 2022, evento in programma dal 6 al 12 giugno. Il russo Daniil Medvedev guida il seeding del torneo olandese che inaugura la stagione su erba, seguito dal canadese Felix Auger-Aliassime e dallo statunitense Taylor Fritz. Non sono presenti tennisti azzurri nel tabellone principale. Di seguito la lista completa degli iscritti all’Atp 250 di s-Hertogenbosch 2022. Entry list ATP S-Hertogenbosch 2022 1 Daniil Medvedev 2 2 Felix Auger-Aliassime 9 3 Taylor Fritz 14 4 Alex de Minaur 22 5 Marin Cilic 23 6 Karen Khachanov 24 7 Botic van de Zandschulp 32 8 Tommy Paul 34 Jenson Brooksby 38 David Goffin 48 Ilya Ivashka 50 Mackenzie McDonald 53 Emil ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) L’dell’Atp 250 di s-, evento in programma dal 6 al 12 giugno. Il russo Daniil Medvedev guida il seeding del torneo olandese che inaugura la stagione su erba, seguito dal canadese Felix Auger-Aliassime e dallo statunitense Taylor Fritz. Non sonotennisti azzurri nel tabellone principale. Di seguito laa completa degli iscritti all’Atp 250 di s-ATP S-1 Daniil Medvedev 2 2 Felix Auger-Aliassime 9 3 Taylor Fritz 14 4 Alex de Minaur 22 5 Marin Cilic 23 6 Karen Khachanov 24 7 Botic van de Zandschulp 32 8 Tommy Paul 34 Jenson Brooksby 38 David Goffin 48 Ilya Ivashka 50 Mackenzie McDonald 53 Emil ...

