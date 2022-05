Draghi ammonisce i ministri | ' Pnnr a rischio sul Ddl concorrenza pronti alla fiducia'

(Di venerdì 20 maggio 2022) Consiglio deilampo convocato d'urgenza ieri pomeriggio dal premier per chiedere di velocizzare l'iter di approvazione del ddl. Necessario per il premier, il via libera entro fine ...

Consiglio dei ministri lampo convocato d'urgenza ieri pomeriggio dal premier per chiedere di velocizzare l'iter di approvazione del ddl concorrenza. Necessario per il premier, il via libera entro fine ...Significativa anche la visita di Marioa Washington, dove il Premier ha ribadito la ... tanto che Mosca fa sapere di non approvare la decisione dei suoi vicini scandinavi el'Occidente ... Draghi perde la pazienza: chi vuol far cadere il Governo La tempistica, ha sottolineato, è “fondamentale” per “rispettare le scadenze” e quindi servono “tempi certi”.Dunque il Cdm ha autorizzato a porre la questione di fiducia entro il 31 maggio, se ce ne s ...Giovedì 19 maggio 2022 - 19:35. Ddl concorrenza, Draghi ai ministri: accordo rapido o fiducia. Seduta del Cdm di appena 10 minuti. CONDIVIDI SU:. . . . . . . . . . . Roma, 19 mag. Altrimenti, avrebbe ...