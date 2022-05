Chip Ganassi Racing a sostegno dell’ingresso di Andretti in Formula 1

(Di venerdì 20 maggio 2022) Il team dipreme, fortemente, per entrare in1. La squadra messa su dall’ex pilota, a più riprese, si è espressa sulla sua voglia di far parte, nel prossimo futuro, del Circus automobilistico più importante e famoso del mondo. La notizia ha creato una piccola, ma demarcata, frattura all’interno del paddock: c’è chi, come Alpine e McLaren, si è resa disponibile all’ingresso e chi, ad esempio la Mercedes, non vede di buon occhio il nuovo arrivo. Mike Hull, amministratore delegato del team(avversario in IndyCar di), si è schierato dalla parte della scuderia guidata da Michael. Le parole di Mike Hull, amministratore delegato di“È un progetto ...

Advertising

FormulaPassion : #F1 | Mike Hull, amministratore delegato di Chip Ganassi Racing, ha parlato con favore della volontà della famiglia… - F1inGenerale_ : #INDYCAR| 500 miglia di #Indianapolis - Prove libere 1° giorno: Sato davanti alle Chip Ganassi #Indy500… -

Mike Hull , amministratore delegato del team di proprietà di, ha parlato in maniera molto dura dell'ostracismo che sta mettendo in atto la F1. 'È un progetto ambizioso, gli auguro il ...Scott Dixon (Racing #9): il neozelandese è andato velocissimo ieri (ovvero martedì 17 maggio) e non ci sono dubbi sulle sue chance di vittoria Alex Palou (Racing #10): lo ...Mike Hull, amministratore delegato del team Chip Ganassi Racing (avversario in IndyCar di Andretti), si è schierato dalla parte della scuderia guidata da Michael Andretti. Le parole di Mike Hull, ...Mike Hull, amministratore delegato del team di proprietà di Chip Ganassi, ha parlato in maniera molto dura dell’ostracismo che sta mettendo in atto la F1. “È un progetto ambizioso, gli auguro il ...