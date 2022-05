Zelensky, prezzo indipendenza è decine di migliaia di vite (Di giovedì 19 maggio 2022) Gli ucraini difenderanno la loro indipendenza, ma devono sempre ricordare che costa decine di migliaia di vite. Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky nel suo discorso agli studenti e ai ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) Gli ucraini difenderanno la loro, ma devono sempre ricordare che costadidi. Lo ha affermato il presidente Volodymyrnel suo discorso agli studenti e ai ...

Advertising

ilbriganterosso : Urlare in faccia alle fu bimbe di #Zelensky che inveivano contro una loro connazionale che raccontava la verità sul… - Giovanni1946861 : @OGiannino C'e' scritto nel bignamino del perfetto liberale... stare con Zelensky e pagare a Putin a marzo il 152%… - francescosisci : #Ucraina sta vincendo la guerra. Ora il problema non è come salvare #Zelensky o il prezzo del gas ma come salvare… - GraziaMontefal2 : RT @FrancescoDeBen8: Zelensky non aveva alcuna ragione politica o militare per chiedere la resa dell’#Azovstal. Lo ha fatto per motivi uman… - FrancescoDeBen8 : Zelensky non aveva alcuna ragione politica o militare per chiedere la resa dell’#Azovstal. Lo ha fatto per motivi u… -