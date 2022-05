Zaniolo | D’Agostino | “Non è un talento | ma solo un buon giocatore con margini di miglioramento”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 19 maggio 2022) Gaetano, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto molto parlare in casa Roma su. Di seguito le sue parole. Roma,: “Contro il Torino, sarà una sfida che ti toglierà energie mentali e fisiche” Si pensa alla Conference ma c’è anche il Torino: “Se lo prendi sottogamba il Torino ti massacra. Sarà una sfida che ti toglierà energie mentali e fisiche. Anche se non si dice, la Coppa ti ha portato via qualcosa. Non dico che siano state sottovalutare le partite di campionato, ma saltare la finale pesa per un. Credo che tutti vogliano essere protagonisti”.nel mirino per il suo rendimento. “Si è affrettato molto il giudizio su di lui. Aveva uno strapotere fisico prima degli infortuni. Per me non è un, è un ...