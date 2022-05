Ultime Notizie – Mutuo casa e tassi interesse, previsioni 2022: cosa succederà (Di giovedì 19 maggio 2022) Nel 2021, nonostante l’aumento degli indici dei mutui a tasso fisso, gli italiani hanno continuato ad acquistare immobili. I dati sulle compravendite e sui mutui, infatti, raccontano come, nel primo trimestre del 2021, le transazioni di abitazioni hanno registrato un incremento del 6,1% rispetto al trimestre precedente e del 36,7% rispetto allo stesso periodo del 2020, pur considerando che si tratta di un confronto con l’anno dello scoppio della pandemia. Una situazione che forse non si ripeterà nel 2022: l’aumento esplosivo dell’inflazione ha portato il rialzo dei tassi in tutto il mondo. Come spiega Money.it, gli interessi sui mutui comprensivi di spese accessorie (Taeg) hanno toccato quota 2,01%. Non superavano la soglia dei due punti dall’agosto del 2019. cosa aspettarsi per i mutui nel 2022? L’attenzione è ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) Nel 2021, nonostante l’aumento degli indici dei mutui a tasso fisso, gli italiani hanno continuato ad acquistare immobili. I dati sulle compravendite e sui mutui, infatti, raccontano come, nel primo trimestre del 2021, le transazioni di abitazioni hanno registrato un incremento del 6,1% rispetto al trimestre precedente e del 36,7% rispetto allo stesso periodo del 2020, pur considerando che si tratta di un confronto con l’anno dello scoppio della pandemia. Una situazione che forse non si ripeterà nel: l’aumento esplosivo dell’inflazione ha portato il rialzo deiin tutto il mondo. Come spiega Money.it, gli interessi sui mutui comprensivi di spese accessorie (Taeg) hanno toccato quota 2,01%. Non superavano la soglia dei due punti dall’agosto del 2019.aspettarsi per i mutui nel? L’attenzione è ...

