Sui social network ha già vinto Johnny Depp (Di giovedì 19 maggio 2022) Gran parte degli utenti non ha dubbi su chi abbia ragione nel processo più seguito del momento, ed è determinata a ridicolizzare Heard Leggi su ilpost (Di giovedì 19 maggio 2022) Gran parte degli utenti non ha dubbi su chi abbia ragione nel processo più seguito del momento, ed è determinata a ridicolizzare Heard

Advertising

GiovaQuez : Santoro: 'Da 15 anni non eleggiamo più un presidente del Consiglio seppur indirettamente'. Eh?! Siamo arrivati alle… - GiovaQuez : Dopo le polemiche sugli ospiti russi nei talk show e la propaganda, gli approfondimenti del Copasir si concentreran… - Agenzia_Ansa : Raid di una baby gang razzista contro un migrante, video sui social. A Pietrasanta in 6 contro un gambiano disabile… - iusEmanagement : @_happycactus_ Perché lavoro in azienda, e quando sui social faccio battute stupide e/o esprimo opinioni politiche,… - dianaterza : RT @AntonioBisaschi: @dianaterza @gallina_di Sinceramente c'è un minimo di dignità in questi parlamentari italiani? O meglio, c'è un minimo… -