Quelle brave ragazze: on the road con Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti (Di giovedì 19 maggio 2022) Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti hanno presentato Quelle brave ragazze, lo show on the road disponibile su Sky e NOW dal 19 maggio 2022, che racconta la loro esperienza di viaggio. Da un'idea di Mara Maionchi potremmo dire parafrasando il lancio di una famosa serie Sky, perché è proprio lei, una delle protagoniste dello spettacolo italiano e tra le protagoniste di Quelle brave ragazza a essere anche ideatrice dello show disponibile su Sky e NOW dal 19 maggio 2022. Una produzione Sky Original realizzata da Blu Yazmine che porta la Maionchi in giro per la Spagna in compagnia di due compagne di viaggio d'eccezione: ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 19 maggio 2022)hanno presentato, lo show on thedisponibile su Sky e NOW dal 19 maggio 2022, che racconta la loro esperienza di viaggio. Da un'idea dipotremmo dire parafrasando il lancio di una famosa serie Sky, perché è proprio lei, una delle protagoniste dello spettacolo italiano e tra le protagoniste diragazza a essere anche ideatrice dello show disponibile su Sky e NOW dal 19 maggio 2022. Una produzione Sky Original realizzata da Blu Yazmine che porta lain giro per la Spagna in compagnia di due compagne di viaggio d'eccezione: ...

Advertising

nickbluebox : RT @GianpaoL0: Con questo caldo, quelle gran brave persone che amano le garanzie sindacali e le nostre coste che sono i proprietari dei lid… - GianpaoL0 : Con questo caldo, quelle gran brave persone che amano le garanzie sindacali e le nostre coste che sono i proprietar… - RossellaSantac : @Sandra_9714 Sandraaaaaaa io alla neuro gli metterei una bomba e vedi poi che bum?? In mezzo a chi fa gli # lo ripet… - cherisakvraa : Quelle delle brave girls non sembrava essere male però - IOdonna : In giro per la Spagna a ridere, a mangiare, a imparare il flamenco -