La peste suina è più un problema economico che sanitario (Di giovedì 19 maggio 2022) «Le epidemie degli animali sono sempre state usate nelle guerre commerciali. La presenza della peste suina africana, oltre a provocare un danno diretto per la morte degli animali, indirettamente si ripercuote sull’economia. In passato gli Stati Uniti ne hanno approfittato per bloccare l’esportazione di prodotti italiani totalmente sicuri». La storia quindi ci racconta come quanto sta accadendo oggi, soprattutto a Roma, non sia una novità scientifica, anzi, come spiega a Panorama Nicola Decaro professore ordinario di malattie infettive degli animali e direttore del dipartimento Di Medicina Veterinaria dell’Università di Bari. Sono saliti a circa 120 i casi di peste suina sul territorio nazionale. Gli ultimi 6 sono stati registrati nella Regione Lazio dove l’alta concentrazione di rifiuti nelle periferie ha attirato ... Leggi su panorama (Di giovedì 19 maggio 2022) «Le epidemie degli animali sono sempre state usate nelle guerre commerciali. La presenza dellaafricana, oltre a provocare un danno diretto per la morte degli animali, indirettamente si ripercuote sull’economia. In passato gli Stati Uniti ne hanno approfittato per bloccare l’esportazione di prodotti italiani totalmente sicuri». La storia quindi ci racconta come quanto sta accadendo oggi, soprattutto a Roma, non sia una novità scientifica, anzi, come spiega a Panorama Nicola Decaro professore ordinario di malattie infettive degli animali e direttore del dipartimento Di Medicina Veterinaria dell’Università di Bari. Sono saliti a circa 120 i casi disul territorio nazionale. Gli ultimi 6 sono stati registrati nella Regione Lazio dove l’alta concentrazione di rifiuti nelle periferie ha attirato ...

Advertising

NicolaPorro : ?? La verità sull’embargo al gas, i tedeschi peggio dei grillini sul nucleare e le conseguenze della peste suina. Qu… - Agenzia_Ansa : L'esperto: 'Urgente educare i cittadini per fronteggiare la peste suina. Non filmare i cinghiali, non nutrirli, non… - valerianom1948 : La Peste Suina diffusa dai CINGHIALI diventerà' un Problema serissimo per gli allevamenti di MAIALI in Tutta EUROPA… - glooit : La peste suina è più un problema economico che sanitario leggi su Gloo - WWFitalia : . #Cinghiali e #pestesuina, il #MITE rinuncia alla scienza e propone 'Più caccia per tutti', con l'estensione della… -