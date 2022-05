Formula 1, Gp di Russia cancellato e non sostituito (Di giovedì 19 maggio 2022) Gli organizzatori del Mondiale di Formula Uno hanno annunciato ufficialmente che il GP della Russia non verrà recuperato in altra sede. La gara di Sochi era originariamente in calendario domenica 25 settembre, diciassettesimo appuntamento del Campionato del Mondo che ora, ma dopo la crisi della guerra russo-ucraina, si è deciso di cancellarlo. Il mondiale è ora "ridotto" a ventidue tappe e lascerà l'Europa dopo il Gran Premio d'Italia di domenica 11 settembre a Monza. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 19 maggio 2022) Gli organizzatori del Mondiale diUno hanno annunciato ufficialmente che il GP dellanon verrà recuperato in altra sede. La gara di Sochi era originariamente in calendario domenica 25 settembre, diciassettesimo appuntamento del Campionato del Mondo che ora, ma dopo la crisi della guerra russo-ucraina, si è deciso di cancellarlo. Il mondiale è ora "ridotto" a ventidue tappe e lascerà l'Europa dopo il Gran Premio d'Italia di domenica 11 settembre a Monza.

