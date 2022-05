Follia al supermercato: prima aggredisce il titolare con un bastone, poi morde gli agenti (Di giovedì 19 maggio 2022) Se l’è vista davvero brutta il titolare di un minimarket che questa mattina è stato rapinato. Oltre alla rapina le botte. Infatti il malvivente, un ragazzo nigeriano di 22 anni, dopo aver fatto irruzione nel locale ha pensato bene di percuotere a colpi di bastone il malcapitato. Leggi anche: Furto nel negozio dell’AS Roma: ‘beccato’ 29enne marocchino Follia al supermercato: cosa è successo I fatti sono avvenuti oggi alle 9.30 in via Nomentana 551. Come accennato, ad essere stato preso di mira un minimarket della zona. Un colpo ben studiato quello messo a segno dal 22enne che dopo aver fatto razzia nel locale ed aver aggredito il proprietario, anch’egli straniero, si è dato alla fuga. La vittima è stata poi condotta in ospedale in codice giallo. Preso a morsi uno degli agenti Ma non finisce qui. Una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 maggio 2022) Se l’è vista davvero brutta ildi un minimarket che questa mattina è stato rapinato. Oltre alla rapina le botte. Infatti il malvivente, un ragazzo nigeriano di 22 anni, dopo aver fatto irruzione nel locale ha pensato bene di percuotere a colpi diil malcapitato. Leggi anche: Furto nel negozio dell’AS Roma: ‘beccato’ 29enne marocchinoal: cosa è successo I fatti sono avvenuti oggi alle 9.30 in via Nomentana 551. Come accennato, ad essere stato preso di mira un minimarket della zona. Un colpo ben studiato quello messo a segno dal 22enne che dopo aver fatto razzia nel locale ed aver aggredito il proprietario, anch’egli straniero, si è dato alla fuga. La vittima è stata poi condotta in ospedale in codice giallo. Preso a morsi uno degliMa non finisce qui. Una ...

