Eric Bana torna a essere diretto da Robert Connolly in Force of Nature (Di giovedì 19 maggio 2022) Eric Bana tornerà a essere diretto da Robert Connolly in Force of Nature, pellicola ambientata sulle montagne australiane dello stato di Victoria. La star Eric Bana e il regista Robert Connolly si riuniranno per un poliziesco basato sul romanzo Force of Nature, ambientato nella selvaggia natura australiana. Connolly e Bana avevano già collaborato nel film di successo australiano Chi È Senza Peccato - The Dry che, come Force of Nature, è stato adattato da un romanzo di Jane Harper. Hanno anche lavorato insieme a Blueback, una celebrazione del mondo naturale adatta alle famiglie tratta da ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 19 maggio 2022)tornerà adainof, pellicola ambientata sulle montagne australiane dello stato di Victoria. La stare il registasi riuniranno per un poliziesco basato sul romanzoof, ambientato nella selvaggia natura australiana.avevano già collaborato nel film di successo australiano Chi È Senza Peccato - The Dry che, comeof, è stato adattato da un romanzo di Jane Harper. Hanno anche lavorato insieme a Blueback, una celebrazione del mondo naturale adatta alle famiglie tratta da ...

