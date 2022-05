Calciomercato Juve, Allegri dà il via libera: pronta una cessione (Di giovedì 19 maggio 2022) Calciomercato Juve: programmata una cessione in vista della prossima sessione estiva. Mister Allegri ha dato il via libera La Juventus programma i movimenti in entrata e in uscita anche in base a quelli che sono i progetti di Allegri a partire dalla prossima stagione. Nei piani del tecnico non rientra più Arthur. Il brasiliano, la cui partenza secondo Tuttosport resta programmata a maggior ragione per le insofferenze del giocatore, piace anche all’Arsenal e potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare a Gabriel. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022): programmata unain vista della prossima sessione estiva. Misterha dato il viaLantus programma i movimenti in entrata e in uscita anche in base a quelli che sono i progetti dia partire dalla prossima stagione. Nei piani del tecnico non rientra più Arthur. Il brasiliano, la cui partenza secondo Tuttosport resta programmata a maggior ragione per le insofferenze del giocatore, piace anche all’Arsenal e potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare a Gabriel. L'articolo proviene da Calcio News 24.

