Attento a come ti muovi, sei sorvegliato | Succede in Italia, non in Cina (Di giovedì 19 maggio 2022) Un sistema di sorveglianza tramite celle telefoniche e una city card per accedere a una delle più importanti città Italiane. E’ la prima ma non sarà l’ultima Un mondo distopico con il quale a breve la popolazione Italiana ed europea dovrà fare presto i conti. Attento a come ti muovi Web SourceLa pandemia ha abituato i cittadini ad utilizzare un pass per avere dei diritti negli spostamenti o per accedere a determinati luoghi. Un sistema che adesso sta per essere esteso nella vita quotidiana di tutti i giorni, per l’accesso ai servizi o per i buoni comportamenti ecologici. La sperimentazione è ormai in atto. Venezia è la prima città al mondo a limitare l’accesso con il controllo della popolazione sia attraverso un pass di accesso che un sistema innovativo di sorveglianza high tech. Si chiama Smart ... Leggi su newstv (Di giovedì 19 maggio 2022) Un sistema di sorveglianza tramite celle telefoniche e una city card per accedere a una delle più importanti cittàne. E’ la prima ma non sarà l’ultima Un mondo distopico con il quale a breve la popolazionena ed europea dovrà fare presto i conti.tiWeb SourceLa pandemia ha abituato i cittadini ad utilizzare un pass per avere dei diritti negli spostamenti o per accedere a determinati luoghi. Un sistema che adesso sta per essere esteso nella vita quotidiana di tutti i giorni, per l’accesso ai servizi o per i buoni comportamenti ecologici. La sperimentazione è ormai in atto. Venezia è la prima città al mondo a limitare l’accesso con il controllo della popolazione sia attraverso un pass di accesso che un sistema innovativo di sorveglianza high tech. Si chiama Smart ...

Advertising

Nanenmonio1 : RT @Luis91052594: Fatemi capire , che non sono stato attento. Come si prende questo vaiolo? Lo trasmette l’uccello padulo? #AbbracciaUnaSc… - Luis91052594 : Fatemi capire , che non sono stato attento. Come si prende questo vaiolo? Lo trasmette l’uccello padulo? #AbbracciaUnaScimmia - miglietta_f : @giovanni_poloni Ciao Giovanni lieta di conoscerti e seguirti. Come tanti ti hanno suggerito,stai attento a questa… - marco_liguria : @giovanni_poloni Ciao benvenuto su Twitter io sono marco della Liguria,ho 37 anni. Stai attento che qui le persone… - Jagdtiger11 : @EnricoLetta @PBerizzi Attento a non usare tutta la forza che scheletrico come sei poi ti caghi addosso…???????????????????? -