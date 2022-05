(Di giovedì 19 maggio 2022)Marinella – Aldi, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LazioCrea in collaborazione con il Comune diMarinella, sabato 21 e domenica 22 maggio c’ è un programma tutto da scoprire: storia, natura,, incontri con degustazione di alta gastronomia eper i più. In occasione della “Settimana europea dei parchi” la Direzione ambiente della Regione Lazio in collaborazione con l’Università di Roma La Sapienza e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale organizza sabato 21 e domenica 22 una passeggiata alla scoperta di luoghi magici e incantevoli tra natura e storia che include eccezionalmente la visita agli ...

Advertising

ilfaroonline : Al Castello di Santa Severa un weekend tra archeotrekking, buon cibo e animazione per i più piccoli - Etrurianews : Eccezionalmente si potranno visitare agli scavi archeologici di Pyrgi e degustare i piatti degli chef Michele Bonfi… - tusciatimes : Castello di Santa Severa: week end per la Settimana europea dei parchi con archeotrekking, evento enogastronomico e… - tusciaweb : Storia, natura e incontri al castello di Santa Severa Santa Severa - Riceviamo e pubblichiamo - Al Castello di S… - mazzairfix : Teguise e castello di santa barbara,Lanzarote -

Romeing

... parcheggio Ex Pattinodromo, via Foscolo, via Siora Andriana del Vescovo, viad'Amore nell'... via delle Verine viaBona Vecchia, viale Monfenera, via Piave, via Marconi, via Ciardi, via ...AldiSevera, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune diMarinella, sabato 21 e domenica 22 maggio c' è un programma ... Santa Severa: visita il castello ed il borgo medievale In programma archeotrekking e animazione per i più piccoli e il primo degli incontri con gli chef che dureranno fino a giugno Al Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla soci ...TREVISO - Giovedì 26 maggio Treviso sarà protagonista dell’arrivo della 18° tappa del Giro d’Italia Borgo Valsugana-Treviso.