WhatsApp Beta 2.22.12.4 mostra tracce di una novità per i gruppi (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dall'aggiornamento di WhatsApp Beta alla versione 2.22.12.4 sono emerse le prime tracce di una novità ulteriore relativa ai gruppi. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dall'aggiornamento dialla versione 2.22.12.4 sono emerse le primedi unaulteriore relativa ai. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

fainformazione : WhatsApp: presto sarà possibile visualizzare i passati partecipanti a un gruppo Nelle scorse ore, una nuova releas… - fainfoscienza : WhatsApp: presto sarà possibile visualizzare i passati partecipanti a un gruppo Nelle scorse ore, una nuova releas… - techworldaleant : Novità nella Beta di #WhatsApp per Android 2.22.12.4 Una nuova opzione nei gruppi permetterà di vedere chi ha parte… - wordweb81 : In beta #WhatsApp a pagamento premium per il business, cosa ha in più - techworldaleant : Su #WhatsApp Desktop beta 2.2218.1 è in fase di sviluppo la possibilità di inserire anteprime dei link come notato… -